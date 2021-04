“Un dolore che ti toglie il respiro”. Valentina Persia, il dramma prima di partire per l’Isola: “È stato devastante” (Di sabato 10 aprile 2021) La comica Valentina Persia è una delle concorrenti de ‘l’Isola dei Famosi 2021’ di Ilary Blasi. Nelle scorse ore ha sofferto moltissimo per l’addio definitivo di Beppe Braida. Quest’ultimo è stato costretto a lasciare immediatamente l’Honduras e a fare ritorno in Italia perché i suoi genitori sono stati colpiti dal coronavirus. In particolare, il padre è anche stato ricoverato in ospedale non essendo dunque in buone condizioni di salute a causa della patologia di cui è ora affetto. Dopo la decisione di Braida, Gilles Rocca ha immediatamente detto che la sua scelta è assolutamente corretta: “Certo, devi andare”. E Valentina Persia, in preda alla tristezza e alla disperazione, ha aggiunto: “Beppe è il regalo più grande che mi abbia fatto l’Isola. Una ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 aprile 2021) La comicaè una delle concorrenti de ‘dei Famosi 2021’ di Ilary Blasi. Nelle scorse ore ha sofferto moltissimo per l’addio definitivo di Beppe Braida. Quest’ultimo ècostretto a lasciare immediatamente l’Honduras e a fare ritorno in Italia perché i suoi genitori sono stati colpiti dal coronavirus. In particolare, il padre è anchericoverato in ospedale non essendo dunque in buone condizioni di salute a causa della patologia di cui è ora affetto. Dopo la decisione di Braida, Gilles Rocca ha immediatamente detto che la sua scelta è assolutamente corretta: “Certo, devi andare”. E, in preda alla tristezza e alla disperazione, ha aggiunto: “Beppe è il regalo più grande che mi abbia fatto. Una ...

