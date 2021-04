UFC, Vettori vince ancora: battuto Holland (Di sabato 10 aprile 2021) Marvin Vettori batte Kevin Holland e vince ancora. Il 27enne di Mezzocorona centra la 17esima vittoria nella UFC, la quinta consecutiva, imponendosi ai punti nel main event dell’appuntamento di Las Vegas. Vettori, che ha un record di 17-4-1, conquista il successo con una prova in controllo. L”italian dream’ prende le misure dell’avversario nel primo round, in cui Holland riesce a sfruttare il maggiore allungo. Dal secondo round, Vettori prende il comando delle operazioni nell’ottagono e controlla costantemente le fasi di lotta a terra. Holland ha un sussulto all’inizio del quinto round, mettendo a segno un destro potente e preciso. Vettori incassa e riparte con la strategia consolidata: a terra, senza lasciare respiro al rivale che può ... Leggi su funweek (Di sabato 10 aprile 2021) Marvinbatte Kevin. Il 27enne di Mezzocorona centra la 17esima vittoria nella UFC, la quinta consecutiva, imponendosi ai punti nel main event dell’appuntamento di Las Vegas., che ha un record di 17-4-1, conquista il successo con una prova in controllo. L”italian dream’ prende le misure dell’avversario nel primo round, in cuiriesce a sfruttare il maggiore allungo. Dal secondo round,prende il comando delle operazioni nell’ottagono e controlla costantemente le fasi di lotta a terra.ha un sussulto all’inizio del quinto round, mettendo a segno un destro potente e preciso.incassa e riparte con la strategia consolidata: a terra, senza lasciare respiro al rivale che può ...

