Tv | su Discovery+ tornano le Real Housewives di Napoli

Advertising

DiTeleblog : Tornano le regine di Napoli! #Discovery #discoveryplus #therealhousewives #AscoltiTv - Teleblogmag : L’upper class partenopea raccontata attraverso le storie di amicizia, amore e rivalità di un gruppo di eccentriche… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Tornano Real Housewives di Napoli, tra lusso e scelte 2/a stagione da 9/4 su Disc… - fisco24_info : Tornano Real Housewives di Napoli, tra lusso e scelte: 2/a stagione da 9/4 su Discovery+. Fatma Ruffini, più vita v… -

Ultime Notizie dalla rete : Discovery+ tornano

sul Nove i faccia a faccia senza sconti de La Confessione : stasera , come sempre alle 22:45,... La Confessione è prodotta da Loft Produzioni perItalia ed è disponibile in live ...La prima stagione era andata in onda su DPlus e Real Time e dopo il grande successo ottenuto le casalinghe più naïf della televisione italianain esclusiva dal 9 aprile suplus.le scatenate signore della upperclass napoletana raccontate nel docureality “The Real Housewives di Napoli” tornano per nuove avventure, liti, feste, confronti, sfide, problemi, ‘ritocchini’ e ...Disponibile da oggi in streaming su Discovery+ la seconda stagione di The Real Housewives di Napoli, il reality che ci porta nei salotti più glamour e pettegoli della città partenopea. The Real Housew ...