Truffa tramite mail sui rimborsi Iva: la nota dell'Agenzia delle Entrate (Di sabato 10 aprile 2021) Scoperta l'ultima Truffa tramite false mail che riguarda i rimborsi Iva, l'Agenzia delle Entrate mette in guardia i cattadini tramite una nota Truffatori e truffe non si fermano mai, nemmeno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

