Selvaggia Lucarelli affonda Zorzi: “Punto Z? Il problema sono i non contenuti del rampollo, prezzemolino della tv” (Di sabato 10 aprile 2021) Tommaso Zorzi debutta con Il Punto Z Mercoledì sera su Mediaset Extra è andato in onda il primo appuntamento de Il Punto Z, il nuovo format condotto da Tommaso Zorzi legato a L’Isola dei Famosi 2021. La prima puntata ha riscosso un grande successo di pubblico e il 26enne ha ricevuto una serie di complimenti. Ma il suo debutto non è piaciuto proprio a tutti, ad esempio Selvaggia Lucarelli lo ha aspramente criticato. Infatti, sul portale TPI dove scrive da tempo, la blogger ha detto che questo format è a corto di contenuti: “Il problema sono i (non) contenuti, che ruotano molto attorno all’autoreferenzialità dell’agiato rampollo, nuovo prezzemolino della tv, Tommaso ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 10 aprile 2021) Tommasodebutta con IlZ Mercoledì sera su Mediaset Extra è andato in onda il primo appuntamento de IlZ, il nuovo format condotto da Tommasolegato a L’Isola dei Famosi 2021. La prima puntata ha riscosso un grande successo di pubblico e il 26enne ha ricevuto una serie di complimenti. Ma il suo debutto non è piaciuto proprio a tutti, ad esempiolo ha aspramente criticato. Infatti, sul portale TPI dove scrive da tempo, la blogger ha detto che questo format è a corto di: “Ili (non), che ruotano molto attorno all’autoreferenzialità dell’agiato, nuovotv, Tommaso ...

