Regalo Ferrari a Leclerc La SF90 dei due GP vinti (Di sabato 10 aprile 2021) Regalo speciale per Charles Leclerc da parte della Ferrari. A Monte Carlo è arrivata la SF90 con la quale il monegasco ha vinto le sue due gare di Formula 1. Il pilota Ferrari ha pubblicato la storia ... Leggi su quotidiano (Di sabato 10 aprile 2021)speciale per Charlesda parte della. A Monte Carlo è arrivata lacon la quale il monegasco ha vinto le sue due gare di Formula 1. Il pilotaha pubblicato la storia ...

Advertising

infoitsport : Leclerc, che regalo dalla Ferrari: una monoposto speciale | Foto - motorboxcom : #F1 Regalo speciale per #Leclerc che ricevuto dalla #Ferrari la #SF90 con cui vinse a Spa e Monza nel 2019. In prec… - infoitsport : Leclerc, una Ferrari in regalo. Il pilota mostra le foto su Instagram - infoitsport : F1, Leclerc scalda i motori a Fiorano e intanto la Ferrari gli fa un regalo - greenflagita : Davvero un bellissimo regalo per Charles Leclerc! La Ferrari gli consegna a casa la SF90 con cui ha vinto in Belgio… -