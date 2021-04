Real Madrid-Barcellona 2-1 | gol Mingueza | destro al volo e blaugrana in partita VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 10 aprile 2021) Oscarha segnato la rete del 2-1 al 60? di, match valido per la trentesima giornata della Liga spagnola 2020/2021. Il difensoreha battuto Courtois con unalefficace, seppur non esteticamente perfetto, concretizzando nel migliore dei modi un assist di Jordi Alba. Di seguito ildel gol di, importante per la possibile rimonta catalana. GOLSportFace.