Real-Barcellona, un Clasico da impazzire (Di sabato 10 aprile 2021) Clasico. Da sempre, appena viene pronunciata questa parola, la ricolleghiamo subito all'eterna sfida tra Barcellona e Real Madrid. E come ogni volta, ce lo immaginiamo nelle rispettive case di queste due magnifiche squadre: il Santiago Bernabeu e il Camp Nou, due tra gli stadi più carichi di storia e di fascino del pianeta. Questa sera, per il Clasico numero 245 valevole per decidere chi sarà l'antagonista dell'Atletico Madrid di Simeone, si giocherà invece in un campo diverso dai due sopracitati. La pandemia, e l'assenza di spettatori, ha spostato lo spettacolo nell'impianto di Valdebebas, lo stadio dove crescono i piccoli Blancos. E' la 18ª volta nella storia che il Clásico va in scena in uno stadio che non sia il Bernabeu o il Camp Nou, ma la prima in assoluto per lo stadio di allenamento dei Blancos.

