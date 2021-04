Ragazzo di 16 anni cade da tromba delle scale e muore: iniziate le indagini (Di sabato 10 aprile 2021) Un sedicenne è morto dopo essere caduto dalla tromba delle scale, è accaduto a Roma. Controlli sul pc e sullo smartphone del giovanissimo. Roma, sedicenne morto cadendo da scale: ipotesi sfida social su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 10 aprile 2021) Un sedicenne è morto dopo essere caduto dalla, è accaduto a Roma. Controlli sul pc e sullo smartphone del giovanissimo. Roma, sedicenne mortondo da: ipotesi sfida social su Notizie.it.

Advertising

redazioneiene : Vi ricordate di Andrea, ragazzo autistico che abbiamo conosciuto anni fa? Siamo tornati a trovarlo con… - matteosalvinimi : Oggi il mio Campione, il figlio migliore al mondo, compie i suoi primi 18 anni. Buona vita ragazzo?? - AlbertoBagnai : Ma guarda un po’ di che cosa si vanno a impicciare dieci anni dopo! Questo ragazzo è un fenomeno interessante… - being_saturn : just saying che io ho sempre timore di scendere da casa a piedi da sola. ieri per la prima volta in? anni credo? so… - Carlo213Ge : @qO__Qp @giadif @VotaSpartaco che non è male… anzi. Ricordo di aver letto il bello nell'arte in un'edizione anni 4… -