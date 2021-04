Ponte sullo Stretto | un fronte trasversale rilancia l' opera

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dal centro del Mediterraneo”, recitava uno slogan trasmesso su frequenze radiofoniche in riva allo. Una realtà geografica, certo, ma non solo. Le potenzialità e la posizione strategica dellodi Messina, ormai note, tornano oggi alla ribalta con il dibattito sulla costruzione del. Il collegamento stabile tra la Calabria e la Sicilia, infatti, rappresenta per molti la svolta per il rilancio delle due regioni, ma anche del Sud e del Paese. La discussione, ora, anche in vista del Recovery Plan, è entrata nel vivo pure sul piano istituzionale, con la commissione ministeriale che si occupa del tema e un intergruppo parlamentare che si muove per sciogliere i nodi. Quali obiettivi? “Semplicemente far partire il cantiere per la realizzazione delentro questa legislatura”, spiega ...