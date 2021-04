Parma-Milan 1-3: rossoneri corsari al Tardini (Di sabato 10 aprile 2021) Il Milan soffre più del previsto, ma porta a casa i tre punti. Apre le danze Rebic in avvio, poi Kessiè raddoppia sul finire di primo tempo. Nella ripresa l’espulsione di Ibra e il gol di Gagliolo costringono i rossoneri alla sofferenza. Ma alla fine irrompe Leao, che chiude Parma-Milan con la rete del 3-1. Tre punti importanti per il Diavolo in ottica Champions, il Parma si avvicina sempre di più al baratro. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Solito 4-3-3 per D’Aversa. Tra i pali c’è Sepe e davanti a lui si sistema la coppia Bani-Gagliolo. Sulle corsie esterne spazio a Conti e Pezzella. A centrocampo ci sono Kucka, Kurtic ed Hernani. Man e Gervinho si sistemano sulle fasce. La punta centrale dei crociati sarà Graziano Pellè. Risponde Pioli con il 4-2-3-1. Ovviamente in porta c’è Gigio ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 aprile 2021) Ilsoffre più del previsto, ma porta a casa i tre punti. Apre le danze Rebic in avvio, poi Kessiè raddoppia sul finire di primo tempo. Nella ripresa l’espulsione di Ibra e il gol di Gagliolo costringono ialla sofferenza. Ma alla fine irrompe Leao, che chiudecon la rete del 3-1. Tre punti importanti per il Diavolo in ottica Champions, ilsi avvicina sempre di più al baratro. Quali scelte hanno fatto i tecnici? Solito 4-3-3 per D’Aversa. Tra i pali c’è Sepe e davanti a lui si sistema la coppia Bani-Gagliolo. Sulle corsie esterne spazio a Conti e Pezzella. A centrocampo ci sono Kucka, Kurtic ed Hernani. Man e Gervinho si sistemano sulle fasce. La punta centrale dei crociati sarà Graziano Pellè. Risponde Pioli con il 4-2-3-1. Ovviamente in porta c’è Gigio ...

