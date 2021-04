Parma, ecco Traore: è il primo 2004 a esordire in Serie A (Di sabato 10 aprile 2021) Chaka Traore è il primo 2004 a esordire in Serie A: il talento aveva già giocato con il Parma in Coppa Italia Chaka Traore è il primo 2004 a esordire in Serie A. L’esterno del Parma è stato inserito in campo durante il match casalingo con il Milan. Il talento gialloblù aveva già collezionato la prima presenza tra i professionisti in Coppa Italia contro la Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Chakaè ilinA: il talento aveva già giocato con ilin Coppa Italia Chakaè ilinA. L’esterno delè stato inserito in campo durante il match casalingo con il Milan. Il talento gialloblù aveva già collezionato la prima presenza tra i professionisti in Coppa Italia contro la Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

