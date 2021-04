"No a un'estate di sbarchi". Salvini, bomba-Gregoretti sul governo: "Draghi lo sa", diktat alla Lamorgese (Di sabato 10 aprile 2021) È raggiante, Matteo Salvini. Accanto alla sua legale Giulia Bongiorno, il leader della Lega può di fatto celebrare una vittoria giudiziaria e politica. Il pm del processo Gregoretti, che vede l'ex ministro dell'Interno accusato di sequestro di persona, ha chiesto "il non luogo a procedere". "Sono contento - premette Salvini, fuori dall'aula bunker di Catania -, oggi la pubblica accusa ha detto che non c'è reato, non c'è sequestro, abbiamo rispettato il diritto internazionale, abbiamo salvato vite, abbiamo svegliato l'Europa e restituito dignità e sicurezza all'Italia. Torno tranquillo dai miei figli e spero che il 14 maggio si chiuda qua". "Se avessi paura farei un altro mestiere - sottolinea poi il leghista -. Da ministro mi assumevo a differenza di altri che non ricordano oneri e onori, se vuoi combattere mafia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) È raggiante, Matteo. Accantosua legale Giulia Bongiorno, il leader della Lega può di fatto celebrare una vittoria giudiziaria e politica. Il pm del processo, che vede l'ex ministro dell'Interno accusato di sequestro di persona, ha chiesto "il non luogo a procedere". "Sono contento - premette, fuori dall'aula bunker di Catania -, oggi la pubblica accusa ha detto che non c'è reato, non c'è sequestro, abbiamo rispettato il diritto internazionale, abbiamo salvato vite, abbiamo svegliato l'Europa e restituito dignità e sicurezza all'Italia. Torno tranquillo dai miei figli e spero che il 14 maggio si chiuda qua". "Se avessi paura farei un altro mestiere - sottolinea poi il leghista -. Da ministro mi assumevo a differenza di altri che non ricordano oneri e onori, se vuoi combattere mafia, ...

Advertising

roberto_onano : RT @Libero_official: #Salvini dopo la richiesta di 'non luogo a procedere' sulla #Gregoretti: 'Stimoleremo il #Viminale a fare quello che d… - sarahross71 : RT @Libero_official: #Salvini dopo la richiesta di 'non luogo a procedere' sulla #Gregoretti: 'Stimoleremo il #Viminale a fare quello che d… - misscoquette21 : RT @Libero_official: #Salvini dopo la richiesta di 'non luogo a procedere' sulla #Gregoretti: 'Stimoleremo il #Viminale a fare quello che d… - Libero_official : #Salvini dopo la richiesta di 'non luogo a procedere' sulla #Gregoretti: 'Stimoleremo il #Viminale a fare quello ch… - linolamb : RT @LaPresse_news: Salvini a Lamorgese: “Sia un’estate del turismo, non degli sbarchi” -