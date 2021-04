Morte del principe Filippo, la Regina: 'E' stato la mia forza, siamo in debito con lui' (Di sabato 10 aprile 2021) 'È stato la mia forza ed è rimasto per tutti questi anni. Io, tutta la sua famiglia, questo Paese e molti altri Paesi abbiamo con lui un debito più grande di quanto lui abbia mai rivendicato o di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 10 aprile 2021) 'Èla miaed è rimasto per tutti questi anni. Io, tutta la sua famiglia, questo Paese e molti altri Paesi abbiamo con lui unpiù grande di quanto lui abbia mai rivendicato o di ...

rtl1025 : ?? La notizia della morte del #PrincipeFilippo è stata annunciata dalla regina Elisabetta in una nota diffusa da Buc… - Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella per la morte del Principe #Filippo di Edimburgo: - rtl1025 : ???? Union Jack a mezz'asta a #BuckinghamPalace per #Filippo di #Edimburgo. La bandiera britannica e' stata fatta cal… - Anubi_Inpw : RT @MuseoAndersen: 9 aprile 1921 - 9 aprile 2021 100 anni dalla morte di Ernesto Nathan Cosa accomunò l'artista norvegese Hendrik C. Anders… - giada_atzeni : RT @neromalpelo: C’è una retorica insopportabile secondo cui se un familiare ti odia, ti minaccia di morte e ti fa del male, tu lo devi per… -