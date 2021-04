Milano Tennis Academy: il laboratorio di talenti (Di sabato 10 aprile 2021) Segrate (Milano) - Uomini e donne, ragazze e ragazzi, con in mano una racchetta sognando di poter diventare i nuovi fenomeni del Circus. Anche sull'onda di un movimento, quello italiano del Tennis, ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 10 aprile 2021) Segrate () - Uomini e donne, ragazze e ragazzi, con in mano una racchetta sognando di poter diventare i nuovi fenomeni del Circus. Anche sull'onda di un movimento, quello italiano del, ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano Tennis Milano Tennis Academy: il laboratorio di talenti Dalle parti di Segrate, ormai da quasi tre anni, c'è la Milano Tennis Academy . Una struttura nuova, nata con un'idea innovativa, precisa e che punta sul costruirsi in casa atleti di spessore. E, per ...

Sabato Rai Sport, 10 Aprile 2021 - in diretta Canottaggio, Pallavolo, Rally ... Massimo De Luca da Milano e Domenico Marocchino da Torino. Dopo il TGSport, ampia pagina sul "... Davide Novelli e Bruno Mascarenhas LO SPORT ALLA RADIO: Tennis, Sardegna Open - Cagliari (Emilio ...

Dalle parti di Segrate, ormai da quasi tre anni, c'è laAcademy . Una struttura nuova, nata con un'idea innovativa, precisa e che punta sul costruirsi in casa atleti di spessore. E, per ...... Massimo De Luca dae Domenico Marocchino da Torino. Dopo il TGSport, ampia pagina sul "... Davide Novelli e Bruno Mascarenhas LO SPORT ALLA RADIO:, Sardegna Open - Cagliari (Emilio ...Il terzetto Delsante-Giuliani-Guarnieri, poco meno di un mese, non era riuscito a raccogliere punti contro AON Milano, subendo un brutto 4-0 e rinunciando, di fatto, alla possibilità di agganciare il ...Il terzetto Delsante-Giuliani-Guarnieri, poco meno di un mese, non era riuscito a raccogliere punti contro AON Milano, subendo un brutto 4-0 e rinunciando, di fatto, alla possibilità di agganciare il ...