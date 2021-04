Michel sull' incidente diplomatico con la von der Leyen ad Ankara | ' Non ci dormo più la notte'

(Di sabato 10 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Europeo, Charles, in un incontro con un gruppo di giornali europei, tra cui Il Sole 24 Ore, è tornato ad esprimere il suo rammarico per l'di ...

"Purtroppo, la vicenda ha contribuito ad occultare la sostanza dell'incontro con il presidente Erdogan e in questo frangente la capacità dell'Unione di mostrare unità", ha poi aggiunto......presidente turco resta aperto a tutti in piedi sindaco assessori consiglieri e il segretario comunale intanto' incidente di Ankara interviene il Presidente del Consiglio Europeo Charles...9Colonne · MICHEL: HO VOLUTOEVITARE INCIDENTI · Al via la serie 'I ritornati', storie di emigrazione vincente · Simone, il prof di italiano che ha scelto la Francia · Nilde Iottie il tempo ...La ministra per gli Affari Esteri del Belgio Sophie Wilmès ha preso le difese del presidente del Consiglio europeo nello scandalo Sofagate.