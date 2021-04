Maldini | «Ibra vicinissimo al rinnovo Su Donnarumma…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 aprile 2021) Paolo, direttore dell’area tecnica del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Parma Paoloha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal match in programma questo pomeriggio contro il Parma: DONNARUMMA – «Chiedere meno anni di contratto è una scelta. Io ho sempre voluto legarmi tanto al Milan. Tante volte ha dato soddisfazioni, tante volte no. E’ una cosa personale, non lo giudico. Per rinnovare un contratto bisogna essere felici in due». MANDZUKIC – «E’ dispiaciuto perchè pensava di essere in una condizione diversa. Sapevamo che c’era questo rischio. Si sente forte ma è una cosa fisiologica l’infortunio».HIMOVIC – «Posso parlarti dihimovic e ti dico che siamo vicinissimi. Mancano solo pochissimi dettagli». L'articolo proviene da Calcio News 24.