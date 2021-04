LIVE Taekwondo, Europei 2021 in DIRETTA: Paulina Armeria e Daniela Rotolo si qualificano per gli ottavi! (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.53: Iniziati gli incontri del primo turno della categoria -74 kg maschile. Tra poco in pedana Samuele Baliva contro il polacco Robak 8.51: Match interrotto sul 28-1 per l’azzurra che vince per manifesta superiorità e vola agli ottavi dove troverà la greca Mitsopoulou 8.50: Netto il predominio di Daniela Rotolo che è avanti 16-1 a metà del secondo round 8.48: Si conclude il primo round con il punteggio di 8-1 8.46: Partenza a razzo di Rotolo che si porta sul 7-0 dopo un minuto di gara 8.43: Facile successo per la svedese Johansson sulla bielorussa Iuleva. Ora è il momento di Daniela Rotolo contro l’albanese Quka 8.42: vittoria per la spagnola Castro che supera 8-4 la macedone Georgivska e si qualifica per gli ottavi 8.41: La ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.53: Iniziati gli incontri del primo turno della categoria -74 kg maschile. Tra poco in pedana Samuele Baliva contro il polacco Robak 8.51: Match interrotto sul 28-1 per l’azzurra che vince per manifesta superiorità e vola agli ottavi dove troverà la greca Mitsopoulou 8.50: Netto il predominio diche è avanti 16-1 a metà del secondo round 8.48: Si conclude il primo round con il punteggio di 8-1 8.46: Partenza a razzo diche si porta sul 7-0 dopo un minuto di gara 8.43: Facile successo per la svedese Johansson sulla bielorussa Iuleva. Ora è il momento dicontro l’albanese Quka 8.42: vittoria per la spagnola Castro che supera 8-4 la macedone Georgivska e si qualifica per gli ottavi 8.41: La ...

