LIVE Canottaggio, Europei Varese 2021: seconda giornata, aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 10 aprile 2021) La DIRETTA testuale della seconda giornata degli Europei di Varese 2021 di Canottaggio. I migliori equipaggi del continente sono pronti a darsi battaglia sulle acque del campo internazionale di Varese-Schiranna per le medaglie, ma anche per staccare gli ultimi pass olimpici a disposizione per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 di sabato 10 aprile. Segui il LIVE su Sportface TUTTI I CONVOCATI AZZURRI CALENDARIO COMPLETO E TV DELLA RASSEGNA AGGIORNA LA DIRETTA 10.10 – E’ il momento della seconda semifinale. L’Italia alla ricerca di un posto nella finale A. 10.00 – Trionfa l’azzurro Massimo Spolon davanti allo spagnolo ... Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Latestuale delladeglididi. I migliori equipaggi del continente sono pronti a darsi battaglia sulle acque del campo internazionale di-Schiranna per le medaglie, ma anche per staccare gli ultimi pass olimpici a disposizione per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 di sabato 10 aprile. Segui ilsu Sportface TUTTI I CONVOCATI AZZURRI CALENDARIO COMPLETO E TV DELLA RASSEGNA AGGIORNA LA10.10 – E’ il momento dellasemifinale. L’Italia alla ricerca di un posto nella finale A. 10.00 – Trionfa l’azzurro Massimo Spolon davanti allo spagnolo ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2021 in DIRETTA: giornata di semifinali per l’Italia rischio pioggia - #Canottaggio… - InterCLAzionale : RT @OA_Sport: DIRETTA LIVE - Si apre la rassegna continentale di Varese. Oggi in acqua tutti i 20 equipaggi azzurri - zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2021 in DIRETTA: Lodo e Vicino in semifinale con il miglior tempo! Soares agguanta la fina… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2021 in DIRETTA: tocca a Lodo e Vicino! - #Canottaggio #Europei #DIRETTA: #tocca - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Si apre la rassegna continentale di Varese. Oggi in acqua tutti i 20 equipaggi azzurri -