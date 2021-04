Isola dei Famosi 2021, Beppe Braida si ritira? (Di sabato 10 aprile 2021) Beppe Braida si è ritirato da L’Isola dei Famosi, è ufficiale. La notizia è stata data dagli account social della trasmissione come un fulmine a ciel sereno, riportando la seguente notizia: “Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore“. Il ritiro di Beppe Braida Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore. Un ritiro inaspettato per il comico di Colorado ed ex conduttore di Striscia la Notizia, che proprio in questi giorni si stava ambientando maggiormente in Honduras. Il secondo ritiro della ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 10 aprile 2021)si èto da L’dei, è ufficiale. La notizia è stata data dagli account social della trasmissione come un fulmine a ciel sereno, riportando la seguente notizia: “ha deciso di lasciare l’e di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore“. Il ritiro diha deciso di lasciare l’deie di tornare a casa per gravi motivi familiari sopraggiunti nelle ultime ore. Un ritiro inaspettato per il comico di Colorado ed ex conduttore di Striscia la Notizia, che proprio in questi giorni si stava ambientando maggiormente in Honduras. Il secondo ritiro della ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Beppe Braida ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi e di far ritorno a casa per gravi motivi familiari sopraggiun… - MediasetPlay : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - FlipRuth : RT @OrtaGuida: 'All'Isola di San Giulio bisogna andarci quando salgono i fantasmi del tramonto e tutto quel gran rosso e rosa dei loro mont… - OrtaGuida : 'All'Isola di San Giulio bisogna andarci quando salgono i fantasmi del tramonto e tutto quel gran rosso e rosa dei… -