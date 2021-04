Incendio in un appartamento a Tivoli, morta una donna (Di sabato 10 aprile 2021) Incendio in un appartamento a Tivoli nella notte tra il 9 e il 10 aprile. Una donna ha perso la vita. Tivoli – Incendio in un appartamento a Tivoli, in provincia di Roma, nella notte tra il 9 e il 10 aprile 2021. Come raccontato da La Repubblica, una donna disabile di 64 anni ha perso la vita in questo rogo, molto probabilmente causato da una sigaretta. La Procura ha aperto un’indagine per ricostruire meglio quanto successo e cercare di accertare la dinamica dell’incidente. L’Incendio L’Incendio è divampato nella notte tra il 9 e il 10 aprile 2021. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sono sviluppate nella camera da letto del terzo piano della palazzina. Immediata la chiamata ai ... Leggi su newsmondo (Di sabato 10 aprile 2021)in unnella notte tra il 9 e il 10 aprile. Unaha perso la vita.in un, in provincia di Roma, nella notte tra il 9 e il 10 aprile 2021. Come raccontato da La Repubblica, unadisabile di 64 anni ha perso la vita in questo rogo, molto probabilmente causato da una sigaretta. La Procura ha aperto un’indagine per ricostruire meglio quanto successo e cercare di accertare la dinamica dell’incidente. L’L’è divampato nella notte tra il 9 e il 10 aprile 2021. Secondo le prime informazioni, le fiamme si sono sviluppate nella camera da letto del terzo piano della palazzina. Immediata la chiamata ai ...

