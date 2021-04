I numeri in chiaro, Taliani: «L’epidemia rallenta da dieci giorni ma le terapie intensive sono in costante crescita» – Il video (Di sabato 10 aprile 2021) «Possiamo davvero immaginare che d’ora in poi le condizioni delL’epidemia da Coronavirus siano in previsione di miglioramento costante. Ma non dobbiamo dimenticare il fatto che, per un certo periodo, sarà indispensabile avere un’attenzione sistematica ai comportamenti individuali. È ancora presto per abbandonarsi al sollievo». Gloria Taliani, professoressa ordinaria di Malattie infettive all’Università La Sapienza di Roma, commenta così per la rubrica I numeri in chiaro gli ultimi dati sull’evoluzione del contagio nel nostro Paese. Entrando nei dettagli, secondo la professoressa il dato più interessante degli ultimi dieci giorni è la variazione nella media settimanale dei contagiati: «Il 31 marzo avevamo 21.317 casi, il 3 aprile siamo scesi a 20.171, il 5 aprile a ... Leggi su open.online (Di sabato 10 aprile 2021) «Possiamo davvero immaginare che d’ora in poi le condizioni delda Coronavirus siano in previsione di miglioramento. Ma non dobbiamo dimenticare il fatto che, per un certo periodo, sarà indispensabile avere un’attenzione sistematica ai comportamenti individuali. È ancora presto per abbandonarsi al sollievo». Gloria, professoressa ordinaria di Malattie infettive all’Università La Sapienza di Roma, commenta così per la rubrica Iingli ultimi dati sull’evoluzione del contagio nel nostro Paese. Entrando nei dettagli, secondo la professoressa il dato più interessante degli ultimiè la variazione nella media settimanale dei contagiati: «Il 31 marzo avevamo 21.317 casi, il 3 aprile siamo scesi a 20.171, il 5 aprile a ...

