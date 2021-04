Godzilla-Vs Kong: la lotta esploderà nel Maggio Italico (Di sabato 10 aprile 2021) Dal 24 Marzo 2021 è uscito in Singapore e in America dal 31 marzo in contemporanea nelle sale cinematografiche e in streaming su HBO Max il film Godzilla-Vs Kong. Si tratta del sequel dei film Godzilla II: King of the Monsters (2019) e Kong: Skull Island (2017). La pellicola è il quarto capitolo del MonsterVerse, oltre che il trentaseiesimo film su Godzilla e il dodicesimo su King Kong. Solo in Italia non è stato ancora distribuito ma c’è finalmente una data. Godzilla Vs. Kong in esclusiva digitale dal 6 Maggio Godzilla-Vs Kong: un film che farà risorgere il Cinema? Nel mondo il film Godzilla-vs Kong ha già incassato qualcosa come 285,4 milioni di dollari ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 10 aprile 2021) Dal 24 Marzo 2021 è uscito in Singapore e in America dal 31 marzo in contemporanea nelle sale cinematografiche e in streaming su HBO Max il film-Vs. Si tratta del sequel dei filmII: King of the Monsters (2019) e: Skull Island (2017). La pellicola è il quarto capitolo del MonsterVerse, oltre che il trentaseiesimo film sue il dodicesimo su King. Solo in Italia non è stato ancora distribuito ma c’è finalmente una data.Vs.in esclusiva digitale dal 6-Vs: un film che farà risorgere il Cinema? Nel mondo il film-vsha già incassato qualcosa come 285,4 milioni di dollari ...

maxruggi96 : @zecchiniluca94 @elonmusk @lolloorsini Assolutamente, King Kong non può fottere con Godzilla - GamingToday4 : Godzilla vs Kong, cinque videogiochi per prepararsi alla visione del film - lorenzoilgrinta : Aspettavo questo film da molto tempo... Né valsa la pena ??. Due mostri sacri che si menano come fabbri, distruzione… - lorenzoilgrinta : E dopo il turno di notte #GodzillaVsKong ci sta tutto. #Buongiorno #buonfinesettimana #Godzilla Kong - Watchman1970 : Scontro tra titani, un po' come King Kong vs Godzilla ma mooooooltoooo + HOT ?????? -