Giro dei Paesi Baschi 2021, Esteban Chaves: “Le salite odierne non erano adatte a me, ma sono andato forte comunque” (Di sabato 10 aprile 2021) Esteban Chaves, nel corso di questa primavera, sembra finalmente essere tornato ai livelli che gli competono. Lo scalatore colombiano, che nel 2016 incantava il mondo arrivando sul podio a Giro e Vuelta e vincendo il Lombardia, alla Volta a Catalunya ha conquistato un primo e un secondo posto nei due arrivi in salita e si è piazzato in sesta posizione nella classifica generale. Al Giro dei Paesi Baschi che si è tenuto nel corso di questa settimana e che si è concluso proprio oggi, il colombiano ha dato continuità a quei risultati. Chaves, alla partenza di Bilbao, non era considerato tra i favoriti poiché il tracciato dell’Itzulia era meno adatto a lui rispetto a quello del Catalunya. Tuttavia, il veterano della BikeEchange è migliorato di giorno in ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021), nel corso di questa primavera, sembra finalmente essere tornato ai livelli che gli competono. Lo scalatore colombiano, che nel 2016 incantava il mondo arrivando sul podio ae Vuelta e vincendo il Lombardia, alla Volta a Catalunya ha conquistato un primo e un secondo posto nei due arrivi in salita e si è piazzato in sesta posizione nella classifica generale. Aldeiche si è tenuto nel corso di questa settimana e che si è concluso proprio oggi, il colombiano ha dato continuità a quei risultati., alla partenza di Bilbao, non era considerato tra i favoriti poiché il tracciato dell’Itzulia era meno adatto a lui rispetto a quello del Catalunya. Tuttavia, il vetdella BikeEchange è migliorato di giorno in ...

