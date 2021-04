Ginnastica artistica, Serie A1 2021 – Tutti i podi individuali di giornata a Napoli. Le migliori sono state… (Di sabato 10 aprile 2021) Oggi pomeriggio al PalaVesuvio di Napoli si è disputata la terza tappa della Serie A 2021 di Ginnastica artistica. Di seguito Tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND): 1. Vanessa Ferrari (Brixia Brescia) 54.600 2. Martina Maggio (Brixia Brescia) 54.300 3. Manila Esposito (Civitavecchia) 53.600 VOLTEGGIO: 1. Alice D’Amato (Brixia Brescia) 14.550 2. Vanessa Ferrari (Brixia Brescia) 14.500 3. Martina Maggio (Brixia Brescia) 14.400 PARALLELE ASIMMETRICHE: 1. Giorgia Villa (Brixia Brescia) 14.700 2. Martina Maggio (Brixia Brescia) 14.250 3. Vanessa Ferrari (Brixia ... Leggi su oasport (Di sabato 10 aprile 2021) Oggi pomeriggio al PalaVesuvio disi è disputata la terza tappa delladi. Di seguitodi. Ricordiamo chesolo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. CONCORSO GENERALE INDIVIDUALE (ALL-AROUND): 1. Vanessa Ferrari (Brixia Brescia) 54.600 2. Martina Maggio (Brixia Brescia) 54.300 3. Manila Esposito (Civitavecchia) 53.600 VOLTEGGIO: 1. Alice D’Amato (Brixia Brescia) 14.550 2. Vanessa Ferrari (Brixia Brescia) 14.500 3. Martina Maggio (Brixia Brescia) 14.400 PARALLELE ASIMMETRICHE: 1. Giorgia Villa (Brixia Brescia) 14.700 2. Martina Maggio (Brixia Brescia) 14.250 3. Vanessa Ferrari (Brixia ...

