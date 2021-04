Funerali privati per Filippo: si attende l’arrivo di Harry (Di sabato 10 aprile 2021) Ha scelto che non ci fosse una cerimonia seria e ufficiale, ha chiesto di poter essere salutato dalla sua famiglia. Per questo motivo non ci saranno in forma pubblica i Funerali del principe Filippo. Una cerimonia intima e privata attende la famiglia reale nei prossimi giorni. Si svolgerà a Londra un funerale in forma privata per dire addio al marito della Regina Elisabetta. E mentre si organizza il funerale del principe e la famiglia reale vive nel silenzio questo lutto, si attende anche l’arrivo di Harry. Stando a quello che riferiscono i media britannici questa mattina, Harry avrebbe già parlato con i membri senior della famiglia reale spiegando che sarebbe tornato a Londra. Non dovrebbe esserci Meghan che, in attesa del secondo figlio e con una gravidanza difficile ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 aprile 2021) Ha scelto che non ci fosse una cerimonia seria e ufficiale, ha chiesto di poter essere salutato dalla sua famiglia. Per questo motivo non ci saranno in forma pubblica idel principe. Una cerimonia intima e privatala famiglia reale nei prossimi giorni. Si svolgerà a Londra un funerale in forma privata per dire addio al marito della Regina Elisabetta. E mentre si organizza il funerale del principe e la famiglia reale vive nel silenzio questo lutto, sianchedi. Stando a quello che riferiscono i media britannici questa mattina,avrebbe già parlato con i membri senior della famiglia reale spiegando che sarebbe tornato a Londra. Non dovrebbe esserci Meghan che, in attesa del secondo figlio e con una gravidanza difficile ...

