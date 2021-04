Federer presente al torneo di Halle anche nel 2022

(Di sabato 10 aprile 2021) Rogeraldidel. Esatto, il tennista non ha proprio intenzione di smettere di giocare e non ha tutti i torti. Il campione di tennis parteciperà a uno dei suoi tornei preferiti sia quest’anno che l’anno prossimo. Il calendario di Roger comincia a riempirsi di impegni. L’aneddoto dell’abate svizzero che riguardaadnel, qual è il segreto del campione? Rogernon ha certo bisogno di presentazioni, le sue giocate epiche sui campi da tennis hanno sempre parlato per lui. Quando uno è un campione non c’è età, infortunio o altri impegni che tengano. Il 2020 non è stato un anno ...

Advertising

TennisWorldit : I 5 tennisti contro il quale Daniil Medvedev non ha mai vinto: presente Roger Federer - Ste_Casati : @FBiasin Eccomi, presente. Talento purissimo eh, vi credo sulla parola, ma trattatelo da Federer quando sarà Federe… -

Ultime Notizie dalla rete : Federer presente

Tennis World Italia

... Leghe, Associazioni e Aziende, la nostra Società sarà l' unica realtà 'Dilettantistica', ... essere finite in uno spot pubblicitario e aver ricevuto la visita nientemeno che di Roger, ...25 della classifica, una vittoria cona Roma stampata nel marmo del Foro Italico, l'... Sarò un capitanoma non ho alcuna intenzione di stravolgere la quotidianità collaudata dei ...Home; Tennis News; Roger Federer; È da poco andato in archivio il primo Masters 1000 stagionale, che ha incoronato Hubert Hurkacz all’Hard Rock Stadium di Miami. Come era preve ...Che Roger Federer si presentasse a Roma per giocare al Foro era già improbabile prima: dopo l’annuncio che le date del Roland Garros sono state spostate una settimana in avanti ...