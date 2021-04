Erdogan, la storia ‘amico oggi, dittatore domani’ è molto più vecchia (Di sabato 10 aprile 2021) Cerchiamo di essere chiari: Erdogan è un dittatore? La risposta è sì, ma domani forse no. L’incoronazione a dittatore o presidente democratico è suscettibile di variazione in base alla fase storica. Erdogan era un dittatore, quando l’Europa stringeva un accordo (di qualche miliardo di euro l’anno) con la Turchia per bloccare i flussi migratori? Sicuramente no, altrimenti non gli avremmo stretto la mano e riempito il portafoglio, per fare contenti chi, poi? Giorgia Meloni, Matteo Salvini e co. a casa nostra, che del motto “difendiamo i nostri confini” hanno fatto lo slogan delle loro campagne elettorali. Così, i loro confini sono stati appaltati al sultano di Ankara. Ma la storia “amico oggi, dittatore domani” è molto più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 aprile 2021) Cerchiamo di essere chiari:è un? La risposta è sì, ma domani forse no. L’incoronazione ao presidente democratico è suscettibile di variazione in base alla fase storica.era un, quando l’Europa stringeva un accordo (di qualche miliardo di euro l’anno) con la Turchia per bloccare i flussi migratori? Sicuramente no, altrimenti non gli avremmo stretto la mano e riempito il portafoglio, per fare contenti chi, poi? Giorgia Meloni, Matteo Salvini e co. a casa nostra, che del motto “difendiamo i nostri confini” hanno fatto lo slogan delle loro campagne elettorali. Così, i loro confini sono stati appaltati al sultano di Ankara. Ma la“amicodomani” èpiù ...

