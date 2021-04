Emilio Fede ricoverato al San Raffaele, investito da un'auto. Non è Covid (Di sabato 10 aprile 2021) Tutto sommato sto bene, sono qui per una brutta caduta. Stavo attraversando la strada e non mi sono accorto che arrivava una macchina che mi ha investito . Lo dice al telefono all ANSA Emilio Fede, ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 10 aprile 2021) Tutto sommato sto bene, sono qui per una brutta caduta. Stavo attraversando la strada e non mi sono accorto che arrivava una macchina che mi ha. Lo dice al telefono all ANSA, ...

Giorgiolaporta : Il capo di questo giornale era nella task foce contro le #fakenews voluta da #Conte. Glielo spiegate voi, magari co… - Agenzia_Ansa : Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele #ANSA - fanpage : Ultim'ora Emilio Fede ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele: - ve10ve : RT @rtl1025: ?? 'Stavo attraversando la strada e non mi sono accorto che arrivava una macchina che mi ha investito'. Lo dice al telefono all… - FabryWrath : RT @Giorgiolaporta: Il capo di questo giornale era nella task foce contro le #fakenews voluta da #Conte. Glielo spiegate voi, magari con un… -