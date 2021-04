DDL Zan | “Say it louder for the people in the back”

(Di sabato 10 aprile 2021) Priorità. Uno dei termini che sta facendo più riflettere di questi tempi. Il che sembra quasi un paradosso. Poiché lo stesso atto di riflettere può definirsi una priorità. Un’urgenza non sopperibile. Eppure, ancora al giorno d’oggi, questo concetto appare come parecchio offuscato. Al contrario, è indispensabile metterlo alla luce. Il DDL Zan disegna nero su

Advertising

SimoPillon : Ecco insulti e minacce piene di #omofobia che i sacerdoti del ddl #Zan mi dedicano: 'gay represso', 'te piace l'omo… - fanpage : Anche Claudio Amendola si schiera a favore del #ddlZan - VittorioSgarbi : Mentre nel Paese una crisi economica senza precedenti manda sul lastrico migliaia di persone, il PD è impegnato in… - JaponicaIrai : @Mobius79311435 Eh ma vedi il fatto è che non ritengo il DDL Zan una soluzione per l'omofobia. - alfonso_ricucci : RT @SimoPillon: Ecco insulti e minacce piene di #omofobia che i sacerdoti del ddl #Zan mi dedicano: 'gay represso', 'te piace l'omo', 'usa… -

Ultime Notizie dalla rete : DDL Zan

Leggi Anche, la Lega ottiene l'ennesimo rinvio in Senato. La legge contro omotransfobia in ostaggio del centrodestra: cosa c'è nel testo e chi si oppone La sindaca Chiara Appendino su Twitter ...Nardini: "Urgente l'approvazione del". L'assessora regionale alle pari opportunità Alessandra Nardini ha commentato la vicenda di Malika. Sulla stessa linea d'onda dell'assessora, in sostegno ...E’ lo sfogo di Ariana, la madre di Malika, la 22enne di Castelfiorentino che dopo aver rivelato la sua omosessualità alla sua famiglia si è dovuta allontanare da casa. Mi… Leggi ..."Il ddl Zan va calendarizzato, poi ogni forza politica voterà come ritiene più opportuno. La democrazia non nega mai il confronto" “A nome mio personale, in qualità di Consigliere metropolitano, ...