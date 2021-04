Dal ‘Nobel dei docenti’ ad una borsa di studio | nasce la “Carlo Mazzone Global Teacher Prize”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 10 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –, docente di Informatica presso l’Istituto “G. B. Bosco Lucarelli” di Benevento è stato selezionato come finalista del2020, il premio, istituito dalla Varkey Foundation, meglio noto come il “Nobel dei docenti”. In tale ambito il professore, grazie alla generosità del vincitore Ranjitsinh Disale che ha diviso il proprio premio con gli altri finalisti, ha avuto la disponibilità in denaro di 55.000 dollari che gli saranno erogati per i prossimi 10 anni. Aderendo allo spirito del, che vuole esaltare l’importanza dell’educazione come speranza per la creazione di un mondo migliore dando l’opportunità a tutti i bambini e giovani del Pianeta ...