BBC inondata di reclami per "troppa" copertura mediatica

La BBC è stata costretta a creare un modulo di reclamo online dopo aver ricevuto un afflusso di messaggi da spettatori scontenti per la portata della sua copertura mediatica sulla morte del principe Filippo. Lo riporta il sito Indy100 collegato al quotidiano britannico The Independent. L'emittente è stata accusata di fornire "troppa copertura televisiva" della notizia che il Duca di Edimburgo è morto venerdì all'età di 99 anni: ha cancellato la sua programmazione su BBC One, BBC Two e il canale News per trasmettere speciali sull'amato marito della Regina e sulla consorte più longeva nella storia britannica. Alcuni spettatori, furiosi per la cancellazione dei loro programmi preferiti, hanno accusato l'emittente di una copertura "esagerata", paragonabile a quello che ci si potrebbe aspettare dalla Corea del Nord.

