Atto d’accusa di un sociologo | regime contro i bianchi non pentiti Per loro pena di morte sociale

Il suo è un libro che in Italia difficilmente vedrà una casa editrice pronta a tradurlo. Stiamo parlando del saggio del sociologo canadese Mathieu Bock-Côté, La révolution racialiste. Un libro di cui fornisce alcune anticipazioni a Le Figaro. La notizia è rilanciata dalla newsletter del giornalista Giulio Meotti, che monitora costantemente il dibattito delle idee in Francia e che definisce Mathieu Bock-Côté "l'intellettuale canadese più ascoltato nelle due sponde dell'Atlantico". Il suo libro L'impero del politicamente corretto ha avuto un lettore d'eccezione, il premier canadese Legault. pena di morte sociale per chi non si adegua Ecco come spiega chi sono i "razzialisti", nuovo nome che viene dato all'antirazzismo, al movimento woke, alla cancel culture e ai tic vari del politicamente corretto e della neolingua ...

