Atp Cagliari 2021 | Sonego raggiunge la finale | battuto Fritz in tre set

Lorenzo Sonego non si ferma. Il tennista azzurro sconfigge l'americano Taylor Fritz 6-4 5-7 6-1 dopo 2 ore e 38 minuti di gioco e trova la finale del torneo Atp 250 di Cagliari (terra rossa). Domani attesa per la finale, la prima per Sonego su terra battuta dove affronterà il vincente del match tra il serbo Laslo Djere e il georgiano Basilashvili. Il match contro Fritz è stato soffertissimo, nonostante i favori del pronostico fossero tutti dalla parte del tennista italiano. Una sfida fatta di moltissimi errori ambo le parti, ma a sbagliare più del dovuto è l'americano che concede diversi punti a Sonego, bravo nel saperli sfruttarli.

