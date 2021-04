A Verissimo Tommaso Stanzani riceve una borsa di studio dopo Amici 20

(Di sabato 10 aprile 2021) La sorpresa aCome ogni sabato pomeriggio imperdibile l’appuntamento con. Tra gli attesissimi ospiti inanche, uno degli ultimi eliminati dalla Scuola di20. La sua uscita ha lasciato sorpresi in tanti, perfino lui stesso, come rivelato dalle prime anticipazioni del programma uscite nella giornata di ieri. Nonostante L'articolo proviene da Novella 2000.

I fan del talent, infatti, sono ancora furiosi con i tre giudici per l'eliminazione diche - tra l'altro - oggi sarà ospite a. Immediati i commenti dei follower: ' Bravo Stefano? Ma ...Il ballerinoStanzani, uscito da Amici 20 la scorsa puntata, è tra gli ospiti di. Il giovane ha raccontato il suo percorso. Scopriamo chi è. Occhi azzurri, fisico statuario e tanto talento. ...Tommaso Stanzani a Verissimo ha ricevuto una bellissima sorpresa, anzi una bellissima proposta di lavoro. Artefici di tutto sono state Maria De Filippi e Alessandra Celentano. Il ballerino eliminato ...Ma tanto basta per scatenare una polemica su Twitter. I fan del talent, infatti, sono ancora furiosi con i tre giudici per l'eliminazione di Tommaso che - tra l'altro - oggi sarà ospite a Verissimo.