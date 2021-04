Zamparini: “Dybala vada via dalla Juventus. Palermo è una città difficile” (Di venerdì 9 aprile 2021) Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, è intervenuto a Radio Sportiva. Queste le due dichiarazioni: SU Dybala: "Gli voglio molto bene. È un campione, un fuoriclasse. Mi ha fatto un grande piacere vederlo segnare contro il Napoli, soffrivo per lui. Gli mando i messaggi dicendogli di andare via dalla Juventus, deve essere il nucleo della squadra ed essere un costruttore di gioco, libero per il campo. Da quando c'è Ronaldo non è più il Dybala che conosciamo, non possono coesistere perché entrambi sono il calcio. Paulo vale Barcellona e Real Madrid, poi, non ha avuto affetto e stima della società".caption id="attachment 555443" align="alignnone" width="594" Zamparini Getty Images/caption SU GATTUSO: "Sono molto amico e lo stimo come uomo e allenatore. Il suo futuro? ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 9 aprile 2021) Maurizio, presidente del, è intervenuto a Radio Sportiva. Queste le due dichiarazioni: SU: "Gli voglio molto bene. È un campione, un fuoriclasse. Mi ha fatto un grande piacere vederlo segnare contro il Napoli, soffrivo per lui. Gli mando i messaggi dicendogli di andare via, deve essere il nucleo della squadra ed essere un costruttore di gioco, libero per il campo. Da quando c'è Ronaldo non è più ilche conosciamo, non possono coesistere perché entrambi sono il calcio. Paulo vale Barcellona e Real Madrid, poi, non ha avuto affetto e stima della società".caption id="attachment 555443" align="alignnone" width="594"Getty Images/caption SU GATTUSO: "Sono molto amico e lo stimo come uomo e allenatore. Il suo futuro? ...

