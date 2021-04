Web | Sgarbi | ' mio canale Youtube congelato per una settimana | è censura'

(Di venerdì 9 aprile 2021) Roma, 9 apr. (Adnkronos) - "Il 'politicamente corretto' uccide, giorno dopo giorno. la libertà di espressione. Le parole fanno paura. Il mioè stato “” per una. Non ci sono altre parole: si chiama". Lo scrive Vittoriosu Fb. "I miei video, dunque, fin quando non sarà ripristinata la libertà di espressione, saranno ospitati suldel mio Ufficio Stampa".

In merito ai vaccini Sgarbi ha detto che 'le misure prese dall'ultimo Commissario e da Draghi hanno ... Le domande dai web e telespettatori sono state a cura di Sharon Silva Barros. Sono intervenuti nel ...