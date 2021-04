Volley, Gara 2 delle semifinali scudetto A1 F, il programma (Di venerdì 9 aprile 2021) Con la prima partita andata in cantiere, testa subito a Gara 2 delle semifinali scudetto A1 F, dopo che le squadre che hanno giocato in casa Gara 1, hanno portato il primo punto nel loro paniere e puntano a chiudere la pratica nella prossima partita, ma le insidie portate dalle loro avversarie non mancheranno di certo. Nella giornata di domani, sabato, si giocherà Gara 2 delle semifinali scudetto A1 F, con Imoco e Novara che partono dall’uno a zero conquistato in settimana, con il pronostico rispettato in Gara 1, dove le due squadre arrivate ai primi due posti della classifica di Regular Season, hanno fatto valere la qualità della rosa. Gara 2 delle semifinali ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Con la prima partita andata in cantiere, testa subito aA1 F, dopo che le squadre che hanno giocato in casa1, hanno portato il primo punto nel loro paniere e puntano a chiudere la pratica nella prossima partita, ma le insidie portate dalle loro avversarie non mancheranno di certo. Nella giornata di domani, sabato, si giocheràA1 F, con Imoco e Novara che partono dall’uno a zero conquistato in settimana, con il pronostico rispettato in1, dove le due squadre arrivate ai primi due posti della classifica di Regular Season, hanno fatto valere la qualità della rosa....

Advertising

FuruchoLuiz : RT @Federvolley: #PlayOff #SerieA1Femminile ?????? @ImocoVolley e @IGOR_Volley vincono Gara-1 di semifinale ??More: - FuruchoLuiz : RT @VeroVolleyMonza: ?? #SaugellaMonza ?? @IGOR_Volley ?? Gara 2 Semifinale Play Off @LegaVolleyFem ?? Sabato 10 aprile ?? Ore 20.30 ?? @Arena… - ami_nein12 : RT @PowervolleyMI: ?? | ATTACCO A RETE ? Attacco a rete per Milano: dalle h 18 segui la cronaca live della gara sul nostro account twitter.… - natchayin : RT @PowervolleyMI: ?? | ATTACCO A RETE ? Attacco a rete per Milano: dalle h 18 segui la cronaca live della gara sul nostro account twitter.… - loriscarusolibe : RT @VeroVolleyMonza: ?? #SaugellaMonza ?? @IGOR_Volley ?? Gara 2 Semifinale Play Off @LegaVolleyFem ?? Sabato 10 aprile ?? Ore 20.30 ?? @Arena… -