Usa: medico, Floyd è morto per asfissia non overdose

George Floyd è morto per asfissia e non per un overdose di fentanyl, come sostenuto dalla difesa dell'agente Derek Chauvin. Lo ha stabilito lo pneumologo Martin Tobin nella sua testimonianza al ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa medico Usa: medico, Floyd è morto per asfissia non overdose Il medico ha raccontato alla giuria di aver guardato i video degli ultimi minuti di vita di Floyd "centinaia di volte" e concluso che "anche una persona in salute sarebbe morta" dopo aver subito quel ...

