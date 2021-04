Un Posto al Sole, passato inaspettato | Chi era l’attrice? (Di venerdì 9 aprile 2021) Un Posto al Sole ci offre ancora oggi alcuni spunti di riflessione su un personaggio straordinario della serie. Ecco cosa sappiamo. Un Posto al SolePer ora però leggiamo da vicino le anticipazioni della puntata di oggi, 9 aprile 2021. Franco inizia a preoccuparsi decisamente di fronte ai problemi di Cantieri. Boschi intanto è partito con grandissima intenzione per cercare di capire chi sono i sabotatori in questa difficile e ingestibile situazione. Chi sta provando a mettere in ginocchio i Flegrei. LEGGI ANCHE >>> Addio alla soap? Clara ha deciso di andare per vie legali, questo dopo che Alberto ha rapito Federico. La ragazza cerca una strategia per uscire da questa impasse. Si rivolge direttamente a Niko e così inizia a lavorare. Mariella vuole provare invece a far tornare il sorriso a ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 9 aprile 2021) Unalci offre ancora oggi alcuni spunti di riflessione su un personaggio straordinario della serie. Ecco cosa sappiamo. UnalPer ora però leggiamo da vicino le anticipazioni della puntata di oggi, 9 aprile 2021. Franco inizia a preoccuparsi decisamente di fronte ai problemi di Cantieri. Boschi intanto è partito con grandissima intenzione per cercare di capire chi sono i sabotatori in questa difficile e ingestibile situazione. Chi sta provando a mettere in ginocchio i Flegrei. LEGGI ANCHE >>> Addio alla soap? Clara ha deciso di andare per vie legali, questo dopo che Alberto ha rapito Federico. La ragazza cerca una strategia per uscire da questa impasse. Si rivolge direttamente a Niko e così inizia a lavorare. Mariella vuole provare invece a far tornare il sorriso a ...

