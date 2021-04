Ultime Notizie Roma del 09-04-2021 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 9 aprile 2021)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio maggio deve essere della riapertura delle attività economiche del ritorno alla vita speriamo che sulla base dei dati si possa riaprire qualcosa anche ad aprile l’ho detto la ministra per le regioni Gelmini per il suo collega al turismo che Ravaglia Il 2 giugno potrebbe essere una data mentre si rapporta il pressing dei governatori per un allentamento delle misure almeno cinque sperano nel arancione da lunedì se vieni vedrai che spinge per le riaperture a metà aprile dove tranquillo nell’ipotesi di creare isole covid frigo di Sardegna Sicilia Solinas Musumeci chiedono di utilizzare l’intera popolazione per rilanciare il turismo negli ultimi dati 17221 i casi 487 le vitine in calo i ricoveri la disponibilità di versioni non è calata Non ho dubbio sul fatto che gli ...