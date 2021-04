UFC, Vettori vs Holland domani sera in tv: data, orario e streaming (Di venerdì 9 aprile 2021) Marvin Vettori contro Kevin Holland, tutto in una notte. Anzi, tutto in una seconda serata, alle 23:00 circa, ad un orario comodissimo per seguire il rappresentante più brillante delle Mma italiane in un incontro che può segnare la (seconda) svolta della sua carriera. La main card inizierà sabato 10 aprile alle 21:00 mentre il main event tra Vettori e Holland andrà in scena intorno alle 23:00. Potrete seguire l’intero evento su Dazn che detiene i diritti tv per l’Ufc mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca del match del 27enne di Mezzocorona. Dopo il forfait di Darren Till (primo avversario designato ma costretto al ritiro a causa di un problema alla clavicola), Vettori si prepara a sfidare un Kevin Holland ... Leggi su sportface (Di venerdì 9 aprile 2021) Marvincontro Kevin, tutto in una notte. Anzi, tutto in una secondata, alle 23:00 circa, ad uncomodissimo per seguire il rappresentante più brillante delle Mma italiane in un incontro che può segnare la (seconda) svolta della sua carriera. La main card inizierà sabato 10 aprile alle 21:00 mentre il main event traandrà in scena intorno alle 23:00. Potrete seguire l’intero evento su Dazn che detiene i diritti tv per l’Ufc mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale e la cronaca del match del 27enne di Mezzocorona. Dopo il forfait di Darren Till (primo avversario designato ma costretto al ritiro a causa di un problema alla clavicola),si prepara a sfidare un Kevin...

Advertising

diegopineyrua : Marvin Vettori vs Kevin Holland ?? ?? Luta principal do #UFCVegas23 #UFCnoCombate #AmantesDoMMA #MarvinVettori… - FightersBloody : ?? VETTORI VS HOLLAND ?? #mmafighter #ufc #mma #boxing #kevinholland #kickboxing #muaythai #fighter #jiujitsu… - DredoInThaCut : Vettori off a bean - Iollux : Non quanta tensione ci sia dietro quel sorriso che ostenta sicurezza. Bisogna essere tanto sicuri quanto rispettosi… - RealAudiomaxxx : @ufc @MarvinVettori @Trailblaze2top @ABCNetwork Vettori acting mental -