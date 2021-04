“Tutta colpa loro” Morte principe Filippo | l’ultimo sfregio di Harry e Meghan E parte la clamorosa voce

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 9 aprile 2021) Morto a 99 anni ildi Edimburgo. E dal palazzo reale arriva la nota ufficiale sul “profondo dolore” della Regina Elisabetta, insieme al consorte dal 1947, anno del fidanzamento ufficiale e delle nozze. “È con profondo dolore che Sua Maestà la Regina ha annunciato ladel suo amato marito, Sua Altezza Reale il, Duca di Edimburgo. Sua Altezza Reale è morta in pace questa mattina al Castello di Windsor. La famiglia reale si unisce alle persone di tutto il mondo in lutto per la sua perdita. Ulteriori annunci saranno fatti a tempo debito”, recita la nota comparsa anche sui profili social della Royal Family., che avrebbe compiuto 100 anni il 10 giugno prossimo, era comparso in pubblico l’ultima volta lo scorso 16 marzo, mentre lasciava il King ...