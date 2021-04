Stasera in tv “Lo Hobbit: La desolazione di Smaug”, diretto da Peter Jackson (Di venerdì 9 aprile 2021) Andrà in onda questa sera su tv8 il secondo film della saga diretta da Peter Jackson: Lo Hobbit- La desolazione di Smaug (2013). Dopo una fuga da mostruosi ragni giganti e dalle prigioni di Bosco Atro in cui Re Thranduil li aveva imprigionati, Bilbo e la compagnia dei nani di Thorin arrivano a Pontelagolungo, la città ai piedi della Montagna Solitaria, che ha già conosciuto la furia devastante del fuoco di Smaug. Da molto tempo però, il drago non viene visto, tanto da far pensare che possa essere morto. Con questa speranza, Bilbo lo scassinatore, entra nella Montagna alla ricerca dell’Arkengemma, ma si ritrova presto faccia a faccia con Smaug, pigro ma perfettamente in salute. Interpretato in motion capture da un fenomenale Benedict Cumberbatch, che con i suoi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Andrà in onda questa sera su tv8 il secondo film della saga diretta da: Lo- Ladi(2013). Dopo una fuga da mostruosi ragni giganti e dalle prigioni di Bosco Atro in cui Re Thranduil li aveva imprigionati, Bilbo e la compagnia dei nani di Thorin arrivano a Pontelagolungo, la città ai piedi della Montagna Solitaria, che ha già conosciuto la furia devastante del fuoco di. Da molto tempo però, il drago non viene visto, tanto da far pensare che possa essere morto. Con questa speranza, Bilbo lo scassinatore, entra nella Montagna alla ricerca dell’Arkengemma, ma si ritrova presto faccia a faccia con, pigro ma perfettamente in salute. Interpretato in motion capture da un fenomenale Benedict Cumberbatch, che con i suoi ...

Advertising

Stasera_in_TV : TV8: (21:30) Lo Hobbit - La desolazione di Smaug (Film) #StaseraInTV 09/04/2021 #PrimaSerata #lohobbit-ladesolazionedismaug #TV8 - Vi_x_A : Stasera lo hobbit - bankainoace : entro per dirvi che stasera su canale 8 fanno lo hobbit mi raccomando - livingdaylights : vado a cercare di finire matematica così stasera posso rivedere il secondo de lo hobbit (no non lo sto facendo per aidan turner. cosa dite) - sleepingauro : @annhoxx NOOOOOOOOO ma io non sapevo dessero lo Hobbit in TV stasera :((( -