“Sono scarsi, è realtà”. La vip a bomba su Amici: ballerini bocciati e standing ovation per la ‘cattiva’ Alessandra Celentano (Di venerdì 9 aprile 2021) Continuano le polemiche su Alessandra Celentano per il comportamento assunto ad Amici nei confronti di alcune ballerine della scuola come Martina Miliddi e Rosa Di Grazia. Alessandra Celentano è una delle storiche insegnanti del talent condotto da Maria De Filippi: è una docente inflessibile ed è sempre molto schietta con i suoi allievi e con le sue allieve. In questa edizione ha più volte criticato Rosa e Martina e non è un mistero infatti che Rosa sia spesso finita al centro di accesi dibattiti fra la prof di ballo e la collega Lorella Cuccarini. Rosa Di Grazia è uscita dal programma e, non appena ha potuto riprendere i suoi social, ha risposto a una serie di domande che le hanno rivolto i fan. E a proposito di Alessandra Celentano ha detto: “Penso che ognuno sia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 9 aprile 2021) Continuano le polemiche super il comportamento assunto adnei confronti di alcune ballerine della scuola come Martina Miliddi e Rosa Di Grazia.è una delle storiche insegnanti del talent condotto da Maria De Filippi: è una docente inflessibile ed è sempre molto schietta con i suoi allievi e con le sue allieve. In questa edizione ha più volte criticato Rosa e Martina e non è un mistero infatti che Rosa sia spesso finita al centro di accesi dibattiti fra la prof di ballo e la collega Lorella Cuccarini. Rosa Di Grazia è uscita dal programma e, non appena ha potuto riprendere i suoi social, ha risposto a una serie di domande che le hanno rivolto i fan. E a proposito diha detto: “Penso che ognuno sia ...

Advertising

Tatina68695816 : Il vero flop è questa pagina, che raggiunge un 'massimo ' di 68 like per un tweet che riporta una notizia assolutam… - enrico_scarsi : Il ritratto soprattutto i primi piani sono un concentrato della personalità non ci sono elementi aggiuntivi che dis… - Waartex : @FFeleXY @Kamaazar Hai detto più volte che sono 4 bot scarsi e che si devono ritirare #verità - SummaAndrea : @MarsellaLuca Che bel vittimismo, quasi come quelli che pensano di essere bravi ma incompresi e invece non emergono perché sono scarsi. - aristid05076130 : RT @marianna_eg: @claudiovelardi @VeltroniWalter Draghi non deve dimostrare nulla. Personalmente le sono infinitamente grata per aver accet… -