Sofagate, Draghi dà del dittatore ad Erdogan. E Ankara convoca il nostro ambasciatore (Di venerdì 9 aprile 2021) “Non condivido assolutamente Erdogan, credo che non sia stato un comportamento appropriato. Mi è dispiaciuto moltissimo per l’umiliazione che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dovuto subire”. E’ quanto ha detto ieri, nel corso della sua conferenza stampa, il presidente del Consiglio, Mario Draghi, a proposito del “Sofagate”. “Con questi dittatori, chiamiamoli per quello che sono”, ha poi aggiunto il premier riferendosi sempre a Recep Tayyip Erdogan, “di cui però si ha bisogno, uno deve essere franco nell’esprimere la propria diversità di vedute e di visioni della società; e deve essere anche pronto a cooperare per assicurare gli interessi del proprio Paese. Bisogna trovare il giusto equilibrio”. Parole che ovviamente non sono piaciute al governo di Ankara che nella tarda ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 9 aprile 2021) “Non condivido assolutamente, credo che non sia stato un comportamento appropriato. Mi è dispiaciuto moltissimo per l’umiliazione che la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dovuto subire”. E’ quanto ha detto ieri, nel corso della sua conferenza stampa, il presidente del Consiglio, Mario, a proposito del “”. “Con questi dittatori, chiamiamoli per quello che sono”, ha poi aggiunto il premier riferendosi sempre a Recep Tayyip, “di cui però si ha bisogno, uno deve essere franco nell’esprimere la propria diversità di vedute e di visioni della società; e deve essere anche pronto a cooperare per assicurare gli interessi del proprio Paese. Bisogna trovare il giusto equilibrio”. Parole che ovviamente non sono piaciute al governo diche nella tarda ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Turchia ha convocato l'ambasciatore italiano ad Ankara dopo le dichiarazioni del premier Mario Draghi sul presid… - mittdolcino : Sofagate di Mme Van der Leyen in Turchia? No, presa in giro al 'popolo bue', per distogliere l'attenzione sui disco… - Simo07827689 : RT @NatangeloM: La vendetta turca - La mia vignetta per il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #9aprile #draghi #erdogan #conferenzastampa #t… - RickTheBadass : RT @NatangeloM: La vendetta turca - La mia vignetta per il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #9aprile #draghi #erdogan #conferenzastampa #t… - DimezzatiS : RT @NatangeloM: La vendetta turca - La mia vignetta per il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #9aprile #draghi #erdogan #conferenzastampa #t… -