Rischio spoiler Stranger Things 4: Millie rimprovera un collega

Continuano le riprese di Stranger Things 4 ma una live Instagram ha rischiato di rivelare alcune succose indiscrezioni sul destino di Hopper. Ecco il Rischio spoiler tra David Harbour e Millie Bobby Brown.

Il Rischio spoiler su Stranger Things 4

Nei giorni scorsi il pubblico ha assistito ad un divertente siparietto su Instagram tra David Harbour, che interpreta l'agente Hopper, e Millie Bobby Brown, giovane protagonista interprete di Eleven. Durante una pausa, David Harbour ha iniziato una live in cui è apparso con addosso il costume di scena ed un make-up che simulava ferite e lividi. L'attore ha esordito esclamando: "Ciao a tutti, come va? Non faccio dirette Instagram da un po' e penso di avere solo tre minuti ...

