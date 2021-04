Raggi: Villa Carpegna, parte riqualificazione vialetti (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma – “Villa Carpegna rientra nel piano di rigenerazione delle ville storiche con un appalto da 100mila euro che prevede l’apertura del cantiere la prossima settimana. Si prevede la riqualificazione dei viali visto che l’ultimo intervento sugli stessi risale al 2011. Al Belvedere sara’ ricostruita parte della balaustra. Infine sara’ riqualificata l’area ludica, ripristinati i giochi e messo un nuovo cancello”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in diretta sulla sua pagina Facebook. Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 aprile 2021) Roma – “rientra nel piano di rigenerazione delle ville storiche con un appalto da 100mila euro che prevede l’apertura del cantiere la prossima settimana. Si prevede ladei viali visto che l’ultimo intervento sugli stessi risale al 2011. Al Belvedere sara’ ricostruitadella balaustra. Infine sara’ riqualificata l’area ludica, ripristinati i giochi e messo un nuovo cancello”. Cosi’ la sindaca di Roma, Virginia, in diretta sulla sua pagina Facebook.

