Principe Filippo morto a 99 anni | la nota ufficiale della regina Elisabetta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Principe Filippo

La coppia reale si è sposata nell'Abbazia di Westminster il 20 novembre del 1947: lei aveva 21 anni, lui 26. Poi un matrimonio da record, in giro per il mondo tra impegni istituzionali e momenti di ...Da The Queen a The Crown, ecco dove appare il personaggio diRoma, 9 apr. (askanews) - Le immagini da Buckingham Palace per la morte del principe Filippo: bandiere a mezz'asta, l'annuncio sui siti del ...I primi sono stati gli australiani. Il cordoglio del Paese australe per la morte del principe Filippo è arrivato sui social a testimoniare il profondo legame con quello che ...