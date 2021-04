Pranzo lampo anti-aperitivo L' idea per riaprire i ristoranti

(Di venerdì 9 aprile 2021) Valentina Dardari I ristoratori sperano di poterdopo il 20 aprile, anche se con orario ridotto, forse fino alle 15 o alle 16 I ristorpotrebberodopo il 20 aprile con orario però ridotto. L’ipotesi, che verrà probabilmente sottoposta al giudizio degli esperti del Comitato tecnico scientifico, è quella di una ripartenza afino alle 15 o alle 16. In modo chiudere i locali prima dell’ed evitare così possibili assembramenti serali fuori da locali e ristor. Sul tavolo anche la proposta di rinnovare l’esenzione dalla tassa per i ristoratori che hanno spazi all’aperto. Ipotesi che forse, almeno all’inizio, non comprenderebbe i bar. Insomma, l’è quella di trangugiare velocemente une ...

Advertising

Adarrigo : C'era sconforto negli occhi di mia mamma oggi, 'abbiamo finito le cose da friggere, ci tocca un pranzo giusto giust… -

Ultime Notizie dalla rete : Pranzo lampo

Yeslife

Poi due chiacchiere e in untutti hanno saputo del signore di 102 anni che stava per ... e nella fabbrica dei caccia Messerschmitt poi, mangiando rape ae cena. I bombardamenti erano ...Il procedimento in questa prima udienzasi è concentrato sulla questione delle parti civili ... All'ora diil padre Guglielmo Mollicone inizia a preoccuparsi e nel pomeriggio sporge ...Alle prime ore del mattino l’odore acre del fumo ha svegliato diversi residenti di via Pioppo, le fiamme stavano divampando all’esterno del Garden Bar, sito alle porte di ...Paola Turci è stata vittima di uno scherzo de Le Iene: sono riusciti a coinvolgere l’adorata nipote Margherita per far preoccupare la zia “famosa”.